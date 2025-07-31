Genç yaşlanmak besinlerle mümkün

YAŞLANMAK, hayatın kaçınılmaz bir parçası. Ancak, bu süreci hem bedensel hem de ruhsal olarak sağlıklı geçirebilmek, doğru alışkanlıklarla mümkün.

YAŞAM BİÇİMİ

Uyku düzeninden fiziksel aktiviteye, uygun dozda vitamin-mineral kullanımından, sağlıklı beslenmeye, hatta pozitif bakış açısına kadar birçok unsurun sağlıklı yaşlanmada önemli rol oynadığını anlatan Prof. Dr. Filiz Onat, beslenme rutininde yapılacak değişiklerin etkili sonuç alınmasını sağladığını aktardı.

ONAT, "Sebze ve meyveler, doğal yaşlanma karşıtı özellikleriyle öne çıkar. Limon, portakal, nar ve kivi gibi C vitamini açısından zengin gıdalar cildi destekler. Balık, yoğurt ve yumurta gibi protein kaynakları, kas ve kemik yapısını korur. Kuruyemişler, vücuda ihtiyaç duyduğu magnezyum ve potasyumu sağlar. Yeterli su tüketimi, bedenin yenilenme sürecine destek olur" diye konuştu

GÜNEŞ KREMİ SEÇİMİNE DİKKAT

KAVURUCU sıcaklar cilt sağlığını tehdit ediyor. Cildiye Uzmanı Dr. Hüseyin Başar, "Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak, ciltte erken yaşlanma, ve cilt kanseri riskini artırır" dedi. Güneş koruyucuların cilt tipine göre seçilmesi tavsiyesinde bulunan Başar, kuru cilt tipine sahip kişilerin nemlendirici özelliği yüksek krem formundaki güneş koruyucuları, yağlı cilde sahip kişilerin ise gözenekleri tıkamayan oil-free ürünler tercih etmesi gerektiğini kaydetti.