Sabah kahvesi mutlu ediyor

SABAH saatlerinde içilen kahvenin insanları daha mutlu ettiği ispatlandı. Bilim insanları, kafeinin beyinde 'adenozin' adlı kimyasala bağlı reseptörleri engellediğini ve bu durumun uyku hissini azalttığını tespit etti. Sabah uyandıktan sonraki 2.5 saat içinde tüketilen kahvenin insanları daha mutlu ettiğini doğrulayan uzmanlar bu zaman diliminde içilen kahvenin ruh halini iyileştirdiğini, öğleden sonra ise kahvenin benzer etkiyi sağlamadığını vurguladı.

OKUL ÖNCESİ GÖZ MUAYENESİ ŞART

ÇOCUKLARIN okullar açılmadan önce mutlaka göz muayenesinden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle ilkokul çağında miyopi, astigmat ya da göz tembelliği gibi rahatsızlıkların fark edilmeyebileceğini kaydeden Göz Sağlığı Dr. Serdar İlgüy, "Çocuk gözündeki problemi bilmediği için çoğu zaman öğretmen ya da aile, derslerdeki başarısızlıkla durumu fark eder. Oysa basit bir göz muayenesi ile bu sorun erken tedavi edilebilir" dedi.

SARI KANTARONDA GİZLİ TEHLİKE

DEPRESYON, açık yaraların iyileştirilmesi, kas ve romatizmal sorunlar için vatandaşların doğal yöntem diye yoğun ilgi gösterdikleri 'sarı kantaron otu'na karşı uzmanlardan kritik bir uyarı geldi. Prof. Dr. Erdem Yeşilada, "Bu bitkiyi suya atıp, kaynatıp, yüksek dozda içenler hayatlarını riske atıyor. Fazla tüketilmesi hipertansiyon ve ciddi pulmoner hipertansiyona yol açabiliyor. Ayrıca aktarlardan aldığımız ürünlerin çoğu aynı familyadan ancak sarı kantaron değil" dedi.