Türk bilim insanlarından dünya çapında buluş: Kansere karşı akıllı protez

Çocuklarda en hızlı ilerleyen kanser türlerinden biri olan kemik kanseri, tedavi sürecinde çoğu zaman uzuv kaybı riski taşıyor. YTÜ'lü akademisyenler tarafından geliştirilen yeni tümör protezi, bu kaybın önüne geçerek hem fiziksel hem de psikolojik olarak hastaların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Protez, ISIF 2025 Uluslararası Buluş Fuarı'nda büyük yankı uyandırdı ve TÜRKPATENT Best Academic Invention Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak tarafından Prof. Dr. Akdoğan'a takdim edildi.

LİTERATÜRDE BİR İLK

Yeni protez, piyasadaki mevcut sistemlerden tamamen ayrışarak sağlıklı uzuv ile protez arasındaki uzunluk farkını otomatik olarak algılıyor ve özellikle büyüme çağındaki çocukların gelişim sürecine uyum sağlayacak şekilde kendiliğinden uzuyor. Böylece çocukların defalarca ameliyat olma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Protez, kablosuz şarj edilebilen dahili bataryası ile çalışıyor. Ayrıca protezdeki makine öğrenmesi tabanlı yazılım, hastanın yatar pozisyonda olduğunu algılayarak uzatma işlemini en güvenli şekilde gerçekleştiriyor. Mevcut tedavilerde, bacak uzarken protez sabit kalıyor ve bu durum ciddi boy farklarına, tekrar tekrar operasyonlara ve travmalara yol açıyordu. YTÜ'lü bilim insanlarının geliştirdiği bu yeni buluş, özellikle çocuk hastaların sağlıklı büyümesine imkan tanıyor.