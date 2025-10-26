Market raflarındaki yeni trend: Jersey sütü

Beslenme ve diyet uzmanı Mehlika Öktem diyor ki...

Sağlıklı beslenme ve fonksiyonel gıdalara olan ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle de doğal, işlenmemiş, zengin içerikli gıdalar arayan bireyler için süt hâlâ vazgeçilmez bir protein ve kalsiyum kaynağı. Ancak her süt aynı değildir. Holstein gibi yaygın süt ineklerinin yanı sıra daha az bilinen ama besinsel kalitesiyle öne çıkan Jersey inekleri, daha yoğun içerikli bir süt sunar. İşte Jersey sütünün insan sağlığı açısından dikkate değer yönleri.

KAS VE DOKU GELİŞİMİ

Jersey sütü, Holstein sütüne kıyasla daha fazla protein içerir. 2022'de yayımlanan bir çalışmada Jersey melezi ineklerin sütünde litre başına 2.9 gram daha fazla protein bulunduğu gösterilmiştir. Bu başta çocuklar, sporcular ve yaşlı bireyler olmak üzere kas gelişimi, onarımı ve bağışıklık fonksiyonları için önemli bir avantajdır. Ayrıca, yüksek proteinli sütler daha uzun süre tokluk hissi verir. Jersey sütü, yalnızca protein açısından değil aynı zamanda kalsiyum, fosfor ve A, D, B12 vitaminleri bakımından da daha zengindir. Kalsiyum ve D vitamini kemik yoğunluğunu arttırırken A vitamini bağışıklık fonksiyonlarını destekler. Bu da Jersey sütünü kemik gelişimi ve osteoporoz riskine karşı koruyucu bir gıda haline getirir.

SİNDİRİMİ KOLAY

Jersey sütü, kısa ve orta zincirli yağ asitleri bakımından Holstein sütünden daha zengindir. Bu yağ asitleri sindirim sisteminde doğrudan karaciğere taşınır ve hızla enerjiye çevrilir. Böylece bağırsakları yormadan enerji sağlar. Özellikle spor sonrası toparlanma dönemlerinde veya yaşlı bireylerde sindirim sorunlarına karşı ideal bir kaynaktır. Jersey sütü, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunan konjuge linoleik asit (CLA) açısından da önemli bir kaynaktır. CLA'nın bazı türleri yapılan araştırmalarda antiinflamatuar, antikanser ve insülin duyarlılığını arttırıcı etkilerle ilişkilendirilmiştir.

DOYMUŞ YAĞ İÇERİĞİ YÜKSEK

Jersey sütü, Holstein sütüne göre daha fazla doymuş yağ içerir ancak bu yağlar arasında kısa zincirli yağ asitleri ve yağda çözünen vitaminler de yer alır. Bu sayede yağ içeriği sağlık üzerinde zararlı değil aksine destekleyici bir rol oynayabilir. Yüksek süt yağı oranı sayesinde Jersey süt yoğurt, peynir, tereyağı gibi ürünlerde daha yoğun kıvam ve daha yüksek besin değeri sağlar. Jersey sütünde, diğer bazı süt ırklarına kıyasla A2 tipi beta-kazein oranı daha yüksek olabilir. A2 protein içeren sütlerin, bazı bireylerde laktoz intoleransı benzeri semptomları daha az tetiklediği ileri sürülmektedir. Ayrıca yüksek yağ oranı, laktoz emilimini yavaşlatarak sindirimi kolaylaştırabilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME

Beslenme yalnızca birey sağlığıyla değil çevresel sürdürülebilirlikle de ilgilidir. Jersey inekleri daha küçük yapılıdır bu da daha az yemle daha fazla besin değeri üretimi anlamına gelir. İngiltere'de yapılan bir çalışmada Jersey melezlerinin, daha düşük yem tüketimiyle daha yoğun içerikli

süt ürettiği gözlemlenmiştir.