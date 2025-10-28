Bağışıklığı çelik gibi yapan besin! Portakaldan 10 kat fazla C vitamini içeriyor

BRÜKSEL LAHANASI Brüksel lahanası da brokoli gibi yüksek besin değerine sahiptir. Bir kase Brüksel lahanası yaklaşık 50 mg C vitamini sunar ve bu miktar günlük ihtiyacın önemli bir bölümünü karşılar. Ayrıca potasyum, A ve K vitaminleri ile yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler, bağışıklığı güçlendirir ve kemik sağlığını korumaya yardımcı olur.

KARNABAHAR Brokoli ve Brüksel lahanası gibi aynı familyadan olan karnabahar da önemli bir C vitamini kaynağıdır. Bir kase karnabaharda 50 mg'dan fazla C vitamini bulunur. Çok yönlü bir sebze olan karnabahar; pizza tabanı, çorba, salata ya da hatta çiğ köfte gibi tariflerde sağlıklı bir alternatif olarak kullanılabilir.