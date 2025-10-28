Bağışıklığı çelik gibi yapan besin! Portakaldan 10 kat fazla C vitamini içeriyor

Portakalın C vitamini bakımından zengin olduğu uzun zamandır bilinen bir gerçek. Ancak sanıldığı gibi bu vitaminin en güçlü kaynağı portakal değil. Orta boy bir portakal yaklaşık 70 mg C vitamini içerirken, aynı miktardaki portakal suyunda bu değer 100 mg'a kadar çıkabiliyor. Fakat bazı besinlerde C vitamini miktarı bunun katbekat üzerinde. İşte bağışıklığı destekleyen en güçlü C vitamini kaynakları...
DOLMA BİBER
Dolmalık biberler C vitamini bakımından oldukça zengindir. Özellikle sarı dolmalık biber, bu alanda öne çıkar. Tek bir adet sarı dolmalık biber yaklaşık 341 mg C vitamini içerir ve bu da günlük ihtiyacın büyük bir kısmını karşılamaya yeter.
BROKOLİ
Brokoli, güçlü bir C vitamini kaynağıdır. Bir kase pişmiş brokoli, hem kadınlar hem erkekler için önerilen günlük C vitamini miktarını karşılayabilir. 100 mg'dan fazla C vitamini içeren brokoli, özellikle hastalık dönemlerinde bağışıklığı desteklemek için tavsiye edilir. Örneğin, tavuk çorbasıyla birlikte tüketildiğinde iyileşme sürecini hızlandırabilir.
BRÜKSEL LAHANASI
Brüksel lahanası da brokoli gibi yüksek besin değerine sahiptir. Bir kase Brüksel lahanası yaklaşık 50 mg C vitamini sunar ve bu miktar günlük ihtiyacın önemli bir bölümünü karşılar. Ayrıca potasyum, A ve K vitaminleri ile yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler, bağışıklığı güçlendirir ve kemik sağlığını korumaya yardımcı olur.
KARNABAHAR
Brokoli ve Brüksel lahanası gibi aynı familyadan olan karnabahar da önemli bir C vitamini kaynağıdır. Bir kase karnabaharda 50 mg'dan fazla C vitamini bulunur. Çok yönlü bir sebze olan karnabahar; pizza tabanı, çorba, salata ya da hatta çiğ köfte gibi tariflerde sağlıklı bir alternatif olarak kullanılabilir.
ACI BİBER
Şili biberi olarak da bilinen acı biberler sadece lezzet değil yüksek C vitamini de sunar. Bir adet yeşil acı biber yaklaşık 109 mg C vitamini içerirken, kırmızı acı biberde bu miktar 69 mg civarındadır. Bu nedenle acı biber, özellikle bağışıklığı destekleyen doğal bir vitamin deposu olarak dikkat çeker.
KARALAHANA
Karalahana, bir kase tüketildiğinde bir portakal kadar C vitamini sağlar. Portakal tatlı aromasıyla tercih edilirken, karalahana daha keskin tada sahip olduğu için genellikle sarma gibi yemekler içinde tüketilir. Böylece hem lezzet artırılır hem de karalahananın sağlık faydalarından kolayca yararlanılır.