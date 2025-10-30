Kahvaltıda yediği besin hayatını kararttı! Karaciğeri adeta çürümüş: 'Önce ellerim kaşınmaya başladı'

Her gün iki kase mısır gevreğiyle güne başlayan Kirk, bir süre sonra vücudunda tuhaf belirtiler hissetmeye başladı. Elleri ve ayaklarında kaşıntı, uyku problemleri ve bitmeyen bir yorgunluk...

Doktora gittiğinde yapılan kan testleri, karaciğerinde hasar olduğunu gösterdi. Başlangıçta bu durumun kilosuyla ilişkili olduğu düşünüldü, ancak detaylı testler sonucunda asıl nedenin "yüksek ferritin seviyesi" yani vücutta aşırı demir birikimi olduğu anlaşıldı.