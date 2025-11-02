Sofralardaki bu yiyecek kalp krizi riskini tavan yapıyor! Uzmanlar şiddetle uyardı: 'Uzak durun...'

Ölüm sebepleri arasında önde gelen kalp hastalıklarından sağlıklı bir yaşam sürdürerek korunmak mümkün oluyor. Yediğimiz ve içtiğimiz her besinin vücudumuza etkisi oldukça fazla olduğundan bu noktada kalp krizinden ve olası diğer hastalıklardan korunmak adına beslenmemiz kritik bir öneme sahiptir.

Peki, kalp krizini önlemek için hangi yiyecek ve içeceklerden uzak durmalısınız? İşte uzmanlardan kalp krizini tetikleyen ve sofralardan bir an önce uzak durması gereken o besinler...