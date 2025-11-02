Sofralardaki bu yiyecek kalp krizi riskini tavan yapıyor! Uzmanlar şiddetle uyardı: 'Uzak durun...'

Ölüm sebepleri arasında önde gelen kalp hastalıklarından sağlıklı bir yaşam sürdürerek korunmak mümkün oluyor. Yediğimiz ve içtiğimiz her besinin vücudumuza etkisi oldukça fazla olduğundan bu noktada kalp krizinden ve olası diğer hastalıklardan korunmak adına beslenmemiz kritik bir öneme sahiptir.
Peki, kalp krizini önlemek için hangi yiyecek ve içeceklerden uzak durmalısınız? İşte uzmanlardan kalp krizini tetikleyen ve sofralardan bir an önce uzak durması gereken o besinler...
KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRAN BESİNLER!
Aşırı şeker tüketimi: Çikolata, jelibon gibi çoğumuzun tüketmekten geri duramadığı aşırı şekerli gıdalar insülin direncini bozar, kan şekerini yükseltir ve fazlalığı yağa dönüştürerek vücutta birikme yapar.
Şeker oranı yüksek gıdaları sık sık ve fazlaca tüketmek kan basınıcı yükselterek trigliserit değerlerinin ve kolesterol (LDL) değerlerinin yükselmesine neden olabilir.
Bu nedenle, gün içerisinde aldığınız şeker miktarını minimumda tutmak kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini düşürecektir.
Gazlı içecek tüketimi: Gazlı içecekler aşırı miktarda sodyum barındırır. Bu özellikle hastalığa genetik yatkınlığı olan veya tansiyon hastası olan bireylerin kan basıncını kontrolden çıkarabilir. İnsulin direncine neden olması sebebiyle kalp hastalıklarına yol açabilir.
Sürekli doymuş yağ içeren besinlerin tüketimi: Kandaki yağ düzeyini yükselttiği için doymuş yağ içeren besinler kanda kolestorel birikmesine sebep olduğu için tehlikelidir.
Kanda biriken yüksek kolesterol kalp damarlarını kısmen ya da tamamen tıkayarak kalp krizi, inme gibi zamanla ciddi sağlık sorunlarına yol açar.
Doymuş yağ seviyesinin yüksek olduğu sosis, salam ve kızartılmış hazır yiyecekler tüketiminin minimumla sınırlandırılması gereken gıdalardır.
Aşırı tuz tüketimi: Sodyum tüketimi kan basıncını artırdığı için aşırı tuz tüketmek ve her yemeğe fazla tuz atmak sağlıksız bir davranıştır.
Cipsler, salamura besinler gibi gıdalar, içerisinde aşırı sodyum barındırdığından dolayı sıklıkla tüketildiğinde kalp hastalıklarına yol açabilir.
Dünya Sağlık Örgütü'ü günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştur.
Yalnızca düzensiz ve sağlıksız beslenme değil, aynı zamanda günlük hayatta yaptıklarımız da kalp hastalıkları riskini artırıyor. Günlük hayatta bu davranışları rutininizden çıkartarak daha sağlıklı ve kalp hastalığından uzak bir yaşam sürdürebilirsiniz.
YETERSİZ VE KALİTESİZ UYKU
Yeteri kadar uyumamanın sonucu yorgunlukla kalmaz aynı zamanda sağlığınıza da zarar verirsiniz. Yapılan araştırmalar, yeterli uykuyu almayan kişilerde obezite, yüksek tansiyon, diyabet ve kalp krizi risklerinin daha fazla görüldüğü ortaya çıkarmıştır.
Uykunun düzensiz ve yetersiz olması uyku kalitenizi düşürerek nabız ve kan basıncında ani değişimlere yol açar. Bu durum uykuda kalp krizine yakalanma riskini artırır. Bu nedenle günlük uyku ihtiyacınızı karşılamaya ve kaliteli uyku çekmeye önem vermelisiniz.
Yetişkin bireylerin kaliteli bir uyku için günde en az 7 saat uykuya ihtiyacı vardır. Eğer uykusuzluk sorununuz varsa geç saatte yemek yememek, uyumadan en az yarım saat önce teknolojik aletlerden uzaklaşmak faydalı olabilir.
HAREKETSİZ YAŞAM TARZI
Kalp hastalıklarından korunmak için egzersiz yapılması önerilmektedir. Egzersiz yapmaya yeni başlayan bireylerin başlangıçta tempolarını düşük tutmaları ve yavaş yavaş artırmaları tavsiye edilir. Sizlere uygun bir egzersiz türü seçmek işinizi daha da kolaylaştıracaktır.
STRESİ YÖNETEMEMEK
Stres anında salgılanan hormonlar kalp krizi gibi birçok kalp hastalığı tetikleyebilir. Kalp hastalıklarının en önemli nedenlerinden biri olan stres, kalp yetmezliği, ritim bozuklukları, hipertansiyon gibi kalp hastalıklarının da şiddetini artırır.