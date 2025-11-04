Romatizma hastalarının ağzına sürmemesi gereken 6 yiyecek! Adeta eklemleri çürütüyor...

Eklemlerinizde sık sık hissedilen sızı, sabahları zor hareket etme ya da ellerde tutukluk gibi belirtiler, artrit olarak bilinen romatizmal bir rahatsızlığın habercisi olabilir. Uzmanlara göre, bu hastalığın ilerlemesini durdurmanın ve ağrıları hafifletmenin yollarından biri de doğru beslenmeden geçiyor. Yapılan araştırmalar, bazı yiyeceklerin iltihabı tetikleyerek artrit semptomlarını kötüleştirdiğini gösteriyor.
Artrit hastalarının özellikle uzak durması gereken ilk grup, yüksek oranda işlenmiş gıdalar. Fast food, paketli atıştırmalıklar ve hazır unlu mamuller; rafine tahıl, şeker ve katkı maddeleri nedeniyle vücutta inflamasyonu artırarak eklem ağrılarını şiddetlendirebiliyor. Aynı şekilde işlenmiş kırmızı et de vücuttaki iltihap belirteçlerini yükseltiyor. Araştırmalar, işlemiş etin tüketilmesinin romatoid artrit riskini artırdığını, bitki temelli beslenmenin ise ağrıları hafiflettiğini ortaya koyuyor.
Bir diğer dikkat edilmesi gereken grup ise tuz oranı yüksek yiyecekler. Konserve çorbalar, işlenmiş etler ve pizza gibi tuzlu gıdalar, iltihabı tetikleyerek eklem sağlığını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca omega-6 bakımından zengin bitkisel yağların fazla tüketimi de vücutta inflamasyon dengesini bozuyor. Bu nedenle zeytinyağı ve ceviz gibi omega-3 kaynaklarına yönelmek faydalı olabilir.
Gluten içeren besinler de bazı hastalarda semptomları ağırlaştırabiliyor. Özellikle çölyak hastalığı riski taşıyan kişilerde glutensiz diyet, iltihabı azaltabiliyor. Son olarak, aşırı şeker tüketimi artrit için en tehlikeli alışkanlıklardan biri. Tatlılar, şekerli içecekler ve soslar hem kilo artışına hem de eklemde iltihaba yol açabiliyor.
Uzmanlar, bu 6 gruptan kaçınmanın artrit semptomlarını hafifleterek yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabileceğini vurguluyor.