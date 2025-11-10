Uykuda yaşanan bu durum tiroid sinyali olabilir! Geceleri bu belirtileri fark ediyorsanız dikkat…

Hem az çalışan (hipotiroidizm) hem de fazla çalışan (hipertiroidizm) tiroid bezleri, çeşitli uyku bozukluklarına neden olabilir. Hipotiroidizm, tiroid bezinin yeterli hormon üretememesi durumudur; hipertiroidizm ise tam tersine fazla hormon üretimiyle kendini gösterir. Bu iki tablo da genellikle stres veya yorgunlukla karıştırılır; oysa uzun süren uyku sorunları, altta yatan bir tiroid problemine işaret edebilir.

GECELERİ BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Uzmanlara göre hipertiroidi hastalarında, vücut sürekli "yüksek devirde çalıştığı" için sinirlilik, gece terlemeleri ve sık idrara çıkma isteği görülür. Sleep Foundation, bu durumun uykuya dalmayı zorlaştırdığını belirtiyor.

Hipotiroidi yaşayan kişilerde ise vücut ısısının düşmesi nedeniyle üşüme, kas ve eklem ağrıları uyku kalitesini ciddi şekilde etkiler. Bu durum, tiroid dengesizlikleri aynı zamanda geceleri artan cilt kuruluğu ve kaşıntıya da yol açabilir.

Dr. Kristine Arthur, "Tiroid hormonları düşük seviyedeyse, bedenin hemen her sistemi etkilenir. Bu da hem gündüz hem gece uyku problemlerine neden olabilir" diyerek uykusuzluğun hafife alınmaması gerektiğini vurguluyor.

TEDAVİYLE DENGE SAĞLANABİLİR

Tiroid hormonları kalp ritminden metabolizmaya kadar birçok sistemi etkiler. Bu nedenle erken tanı ve tedavi büyük önem taşır.

Hipertiroidizmde radyoaktif iyot tedavisiyle bezin aşırı çalışması kontrol altına alınabilir. Bazı hastalarda anti-tiroid ilaçlar tercih edilirken, ilaç tedavisine uygun olmayan kişilerde cerrahi yöntemler uygulanabilir.

Eğer geceleri terleme, üşüme, kaşıntı ya da uykuya dalamama gibi sorunlar yaşıyorsanız, bu durum bir tiroid dengesizliğinin habercisi olabilir. Kesin tanı için mutlaka bir uzmana başvurun.