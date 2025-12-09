Uzman isim uyardı: Öksürük ve halsizlik belirtilerine dikkat





"ERKEN TANI TEDAVİ SÜRECİNİ KISALTIYOR"

Kış aylarında enfeksiyon hastalıklarının hızla arttığını belirten Uzm. Dr. Manolya Gökrem, ateş, öksürük, halsizlik, kas ağrısı, boğaz ağrısı ve nefes darlığı gibi şikâyetlerin sadece basit bir viral enfeksiyon olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Uzm. Dr. Gökrem, "Şikâyetlerin uzun sürmesi, ağırlaşması ya da nefes darlığıyla birlikte seyretmesi durumunda mutlaka hekim değerlendirmesi gerekir. Geç başvuru tedavi sürecini uzatırken bazı hastalarda tabloyu da ağırlaştırabilir. Kronik hastalığı olan bireylerde tablo daha ağır seyredebilir" diye konuştu.