Uzmanı uyardı! İşte vitamin ve mineral eksikliğinin başlıca sebepleri





DEMİR EKSİKLİĞİ KALBİ OLUMSUZ ETKİLİYOR Demir eksikliği belirtileri arasında ise yorgunluk, düşük ruh hali, sık sık öksürük, soğuk algınlığı, konsantrasyon eksikliği ve kalp çarpıntısı gibi semptomlar bulunuyor. Demir eksikliği; yetersiz beslenme, ağır adet dönemleri veya hamilelik gibi nedenlerle gelişebilir. Demir eksikliği anemisi, kırmızı kan hücrelerinin yeterince oksijen taşıyamaması nedeniyle yorgunluk ve kalp çarpıntısı gibi problemlere yol açıyor. Demir açısından zengin baklagiller (fasulye, mercimek), yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et ve karaciğer gibi gıdaların tüketimi, demir eksikliği semptomlarını hafifletiyor.





B12 EKSİKLİĞİ DEPRESYONA YOL AÇIYOR B12 eksikliği ise kendisini yorgunluk, karıncalanma hissi, bilinç bulanıklığı, hafıza kaybı, depresyon gibi belirtilerle ele veriyor. B12 eksikliği, özellikle yaşlı bireylerde yaygındır. B12 eksikliğinin tedavi edilmemesi durumunda, bazı belirtiler kalıcı hale gelebilir. B12 vitamini hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur ancak veganlar için B12 takviyesi içeren besleyici maya veya Marmite gibi alternatifler mevcuttur. B12 eksikliği için ağız yoluyla, dil altı veya enjeksiyon tedavisi uygulanabilir.