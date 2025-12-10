Uzmanı uyardı! İşte vitamin ve mineral eksikliğinin başlıca sebepleri

Vücudun vitamin ve mineral eksikliği yaşadığını gösteren belirtiler arasında kronik yorgunluk, depresyon ve kas ağrıları gibi çeşitli semptomlar bulunduğunu belirten Eczacı Jana Abelovska açıklamalarda bulundu.
Uzman isim; çinko, demir, B12 ve D vitamini eksikliklerinin neden olabileceği sağlık sorunlarına karşı bazı besinlerin düzenli tüketiminin oldukça önemli olduğunu dile getirdi.
YAVAŞ İYİLEŞEN YARALAR DÜŞÜK D VİTAMİNİ BELİRTİSİ OLABİLİR
D vitamini eksikliği belirtileri arasında genellikle 3 semptom yer alıyor. Bunlar şu şekilde sıralanıyor:
Düşük ruh hali ve enerji
Kas güçsüzlüğü
Yavaş iyileşen yaralar
D vitamini, güneş ışığına maruz kaldığımızda vücutta üretilir. Bu nedenle soğuk havalarda D vitamini seviyesini korumak zorlaşır. Uzmanlar, birçok kişinin D vitamini eksikliğini kış depresyonuyla karıştırdığını öne sürüyor. D vitamini eksikliği, vücuttaki ağrılara da yol açabilir. 2014'te yapılan bir araştırma, kronik ağrı çeken kişilerin yüzde 71'inin vitamin eksikliği yaşadığını ortaya koydu. Belçikalı bilim insanları, D vitamini eksikliğinin bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yaratarak enfeksiyon riskini artırıyor. Peki D vitamini eksikliği nasıl giderilir? Uzmanlar; yağlı balık, yumurta ve et gibi besinlerin beslenme düzenine eklenmesi gerektiğini vurguluyor.
DEMİR EKSİKLİĞİ KALBİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
Demir eksikliği belirtileri arasında ise yorgunluk, düşük ruh hali, sık sık öksürük, soğuk algınlığı, konsantrasyon eksikliği ve kalp çarpıntısı gibi semptomlar bulunuyor. Demir eksikliği; yetersiz beslenme, ağır adet dönemleri veya hamilelik gibi nedenlerle gelişebilir. Demir eksikliği anemisi, kırmızı kan hücrelerinin yeterince oksijen taşıyamaması nedeniyle yorgunluk ve kalp çarpıntısı gibi problemlere yol açıyor. Demir açısından zengin baklagiller (fasulye, mercimek), yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et ve karaciğer gibi gıdaların tüketimi, demir eksikliği semptomlarını hafifletiyor.
B12 EKSİKLİĞİ DEPRESYONA YOL AÇIYOR
B12 eksikliği ise kendisini yorgunluk, karıncalanma hissi, bilinç bulanıklığı, hafıza kaybı, depresyon gibi belirtilerle ele veriyor. B12 eksikliği, özellikle yaşlı bireylerde yaygındır. B12 eksikliğinin tedavi edilmemesi durumunda, bazı belirtiler kalıcı hale gelebilir. B12 vitamini hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur ancak veganlar için B12 takviyesi içeren besleyici maya veya Marmite gibi alternatifler mevcuttur. B12 eksikliği için ağız yoluyla, dil altı veya enjeksiyon tedavisi uygulanabilir.
TAT VE KOKU ALMA SORUNLARI GÖRMEZDEN GELİNMEMELİ
Sık sık öksürük, soğuk algınlığı, tat ve koku alma problemleri, ciltte açık yaralar, ağız köşelerinde çatlaklar ve saç dökülmesi gibi belirtiler, düşük çinko sinyali olabilir. Çinko, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için önemli bir mineraldir. Çinko eksikliği, enfeksiyonlara karşı daha savunmasız olmanıza ve cilt problemlerine zemin hazırlıyor.