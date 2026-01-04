Zeytinyağının kanıtlanmış 5 faydası: Yarım yemek kaşığı bile etki ediyor

KALP SAĞLIĞI İÇİN İYİ
Zeytinyağı, özellikle sızma zeytinyağı, kalp koruyucu özellikleriyle bilinir. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, kalp hastalığı küresel çapta en yaygın ölüm nedenidir.
Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayınlanan 2020 tarihli bir araştırma , günde sadece yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketmenin, kardiyovasküler hastalık riskini %14, koroner kalp hastalığı riskini ise %18 azalttığını buldu. Tekli doymamış yağlar açısından zengin olan zeytinyağı, 'kötü' kolesterol olan LDL'yi düşürürken, 'iyi' kolesterol olan HDL'yi korur. Zeytinyağındaki oleocanthal gibi antioksidanlar, kalp hastalığının temel etkenlerinden biri olan iltihapla da savaşır.
BEYNİ GÜÇLENDİRİR
Zeytinyağı ayrıca yaşlandıkça bilişsel sağlığı da destekler. Nutrition'da yayınlanan 2023 tarihli bir çalışma , zeytinyağı alımının potansiyel olarak beyin sağlığına fayda sağlayabileceğini buldu. Çalışma, günde yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketen kişilerin, zeytinyağını hiç tüketmeyen veya nadiren tüketenlere kıyasla demans nedeniyle ölme risklerinin %28 daha düşük olduğunu buldu.
Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nda doktora sonrası araştırmacı ve baş araştırmacı olan Anne-Julie Tessier, RD, PhD, "Zeytinyağının içindeki bazı antioksidan bileşikler kan-beyin bariyerini geçerek beyin üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir. Zeytinyağının kardiyovasküler sağlığa fayda sağlayarak beyin sağlığı üzerinde dolaylı bir etkisi olması da mümkün" dedi.
FELÇ RİSKİNİ AZALTIR
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre felç, ikinci en yaygın ölüm nedenidir. Beyninize giden kan akışının, kan pıhtısı veya kanama nedeniyle bozulmasından kaynaklanır. 2014'te yapılan bir çalışma incelemesi , zeytinyağının felç ve kalp hastalığı riskinin azalmasıyla ilişkili tekli doymamış yağ kaynağı olduğunu buldu.
DİYABET
Zeytinyağı tip 2 diyabete karşı bazı koruyucu etkiler sunabilir. 2019 tarihli bir çalışma , her gün 55 mL oleanolik asitle zenginleştirilmiş zeytinyağı tüketen prediyabetli kişilerin diyabet geliştirme olasılığının daha düşük olduğunu buldu. Tip 2 diyabetin yönetimi, kardiyovasküler hastalık, böbrek hastalığı, sinir hasarı (nöropati) ve göz hasarı (retinopati) gibi ciddi sağlık komplikasyonlarına yol açabileceğinden çok önemlidir.
KANSER RİSKİNİ AZALTIR
Ortaya çıkan kanıtlar zeytinyağının kanser riskini azaltabileceğini öne sürüyor. PLOS ONE'da yayınlanan 2022 tarihli bir çalışma , daha yüksek zeytinyağı alımının meme ve kolorektal kanser riskinin azalmasıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Bunun nedeni, zeytinyağındaki oleik asidin iltihabı ve oksidatif stresi azaltmasıdır. Zeytinyağının antioksidanları ayrıca DNA'ya zarar verebilen ve kansere yol açabilen serbest radikalleri nötralize eder.