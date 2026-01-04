Zeytinyağının kanıtlanmış 5 faydası: Yarım yemek kaşığı bile etki ediyor

Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayınlanan 2020 tarihli bir araştırma , günde sadece yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketmenin, kardiyovasküler hastalık riskini %14, koroner kalp hastalığı riskini ise %18 azalttığını buldu. Tekli doymamış yağlar açısından zengin olan zeytinyağı, 'kötü' kolesterol olan LDL'yi düşürürken, 'iyi' kolesterol olan HDL'yi korur. Zeytinyağındaki oleocanthal gibi antioksidanlar, kalp hastalığının temel etkenlerinden biri olan iltihapla da savaşır.

KALP SAĞLIĞI İÇİN İYİ Zeytinyağı , özellikle sızma zeytinyağı, kalp koruyucu özellikleriyle bilinir. Dünya Sağlık Örgütü 'ne ( WHO ) göre, kalp hastalığı küresel çapta en yaygın ölüm nedenidir.

BEYNİ GÜÇLENDİRİR

Zeytinyağı ayrıca yaşlandıkça bilişsel sağlığı da destekler. Nutrition'da yayınlanan 2023 tarihli bir çalışma , zeytinyağı alımının potansiyel olarak beyin sağlığına fayda sağlayabileceğini buldu. Çalışma, günde yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketen kişilerin, zeytinyağını hiç tüketmeyen veya nadiren tüketenlere kıyasla demans nedeniyle ölme risklerinin %28 daha düşük olduğunu buldu.

Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nda doktora sonrası araştırmacı ve baş araştırmacı olan Anne-Julie Tessier, RD, PhD, "Zeytinyağının içindeki bazı antioksidan bileşikler kan-beyin bariyerini geçerek beyin üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir. Zeytinyağının kardiyovasküler sağlığa fayda sağlayarak beyin sağlığı üzerinde dolaylı bir etkisi olması da mümkün" dedi.