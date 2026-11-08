Uzmandan genç kalmak ve güzel görünmek isteyenlere uyarı: Takviyeler zehirleyebilir





Hastanın takviye alıp, almayacağına hekimin karar vermesi gerektiğine dikkati çeken Kutlubay, şöyle devam etti:



"Yani D vitamini eksikse D, C vitamini eksikse C vitamini ya da kolajen ne eksikse ona hekim karar versin. Bence konu komşundan duyma ya da eczaneden direkt almadan ziyade dermatoloğa ya da doktora gitsinler. Doktor sizin cildinizin, saçınızın, tırnağınızın, vücudunuzun genel sistemik yapınızın ihtiyacına göre uygun olanı belli dozda verecektir. 'Her ilaç bir zehirdir, her zehir de bir ilaçtır. Burada önemli olan dozudur' bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Yani şöyle genç kalayım, güzel olayım derken çok yüksek miktarda doz alıp da karaciğeri, böbreği iflas ettirmeyin. Karaciğeriniz, böbreğiniz iflas ettiği zaman istediğiniz kadar genç görünün. Hastalıklı olduğunuz müddetçe yaşam kaliteniz daha kötü olacak. Bir aşamadan sonra çökmeye başlayacaksınız."