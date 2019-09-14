Böyle fenomen olmaz olsun

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, kız arkadaşı Miss Turkey 2013 ikincisi Berrin Keklikler ile görüntülenince çılgına döndü. Tehditler savuran Aktaş, iki muhabirin telefonlarını da gasp edip görüntüleri sildi

Komedyen Cem Yılmaz'ın yeğeni olduğu söylenen Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş, önceki gece kız arkadaşı olduğu söyleyen Miss Turkey 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olan Berrin Keklikler ile bir alışveriş merkezindeki sinemaya gitti. Buradaki haberciler, AVM'de kamera yasağı olduğu için çıkışta ikiliyi cep telefonu ile görüntüledi. Kız arkadaşı ile görüntülenmesinden rahatsız olan Reynmen, Show Tv kameranı Volkan Özdemir ve Uçankuş Tv'nin muhabiri İsmail Şen'in cep telefonlarını elinden alarak gasp etti. Basın mensuplarının olay yerine polis çağırması üzerine Reynmen, habercilerin telefonlarını görüntüleri sildikten sonra geri verdi.





'SİZİ ALDIRACAĞIM'



Agresif tavırları ile güvenliklerin bile sakinleştiremediği Reynmen, kendisine defalarca sakin olmasını telkin eden Show Tv muhabiri Mehmet Akif Yaman'a tokat atarak saldırdı. Muhabir Mehmet Akif Yaman'ın kaşı patladı. Güvenliklerin zor tuttuğu Reynmen, "O makineyi alırım, kırarım! İsimleriniz söyleyin, sizi aldıracağım" diyerek tehditler savurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri basın mensuplarının şikayeti üzerine Reynmen'i karakola götürdü. Öfkeli fenomen, polis ekiplerinin arabasına binmek istemese de ekip otosuna bindirilerek İstinye karakoluna götürüldü. Karakolda Reynmen, kendisini görüntüleyen ve tehditler savurduğu basın mensuplarından şikayetçi olurken, haberciler de Reynmen'den şikayetçi oldu.



KARAKOLDAN GÜLEREK ÇIKTI



Reynmen (Yusuf Aktaş) tarafından darpa uğrayan Show Tv muhabiri Mehmet Akif Yaman, İstinye Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Yaklaşık 2 saat ifade veren Reymen ise, çıkışta basın mensuplarının darp olayı ile ilgili soruları karşısında gülerek arabasına binerek uzaklaştı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI