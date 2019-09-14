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Porsche aldı

Ece Seçkin Porsche aldı
Giriş Tarihi: 14.9.2019

Ünlü pop şarkıcısı , yeni arabasını Aydın'dan aldı. Aydın'da lüks otomobil satışı gerçekleştiren bir galeriye gelen Ece Seçkin, siyah renkli 2012 model Porsche'yi beğendi.

Ünlü pop şarkıcısı Ece Seçkin, yeni arabasını Aydın'dan aldı. Aydın'da lüks otomobil satışı gerçekleştiren bir galeriye gelen Seçkin, siyah renkli 2012 model Porsche'yi beğendi. Otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama yapılmazken, galeri sahibi Ertan Elmas, "2012 Porsche Cayman aracımız İstanbul'a, sanatçı Ece Seçkin'e hayırlı uğurlu olsun" dedi.

MEHMET KAVAS

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