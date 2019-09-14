Ihlamur her derde deva

Kış aylarında en çok aranan bitkilerin başında ıhlamur geliyor. Ihlamur, faydaları saymakla bitmeyen, özellikle kışın soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi hastalıklar sırasında tükettiğimiz yararlı bir bitki.

KIŞ aylarında en çok aranan bitkilerin başında ıhlamur geliyor. Ihlamur, faydaları saymakla bitmeyen, özellikle kışın soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi hastalıklar sırasında tükettiğimiz yararlı bir bitki. Tüm bunların yanında ıhlamurun pek bilinmeyen faydaları da bulunuyor. Bu şifa deposu bitki, diş ağrılarını hafifletmeden sakinleştirici özelliklerine kadar farklı özellikleri de barındırıyor.



3 FARKLI TÜRÜ VAR



Haziran ve Temmuz aylarında çiçek açar. Bu aylarda çiçekleri toplanır ve uygun koşullar altında kurutulur. Yaz ıhlamuru, kış ıhlamuru ve gümüşi yapraklı ıhlamur olmak üzere üç türü vardır ve bu üç türün de çiçekleri kullanılır. Kış ıhlamuru yaprakları uzun ve geniş, üst yüzü koyu yeşil, alt kısmı mavimsi yeşil damar açıları sarı- kahve tüylüdür. Gümüşi ıhlamur yaprakları 6 ila 11 cm uzunluğunda, üst kısmı koyu yeşil alt kısmı kalın tabaka şeklinde gümüşi tüylerle kaplıdır. Batı Karadeniz ve Marmara'nın sahil kesimlerinde bulunur. Yaz ıhlamuru ise; yaprakları 5 ila 10 cm arasında üst kısımları koyu yeşil alt kısımları ise soluk ve seyrek tüylüdür. Ihlamur çiçekleri aşırı terletici, idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Ayrıca, ateşli durumlarda, nevritte (sinir iltihabı) ve solunum yolları hastalıkları tedavisinde de kullanılır.



NASIL KURUTULUR?



Haziran ve Temmuz aylarında gonca yaprakları ile çiçekleri toplanır. Doğrudan güneşe maruz kalmadan gölgede kurutulur. Çiçeklerin sapı büküldüğünde kırılıyorsa kuruma işlemi tamamlanmış demektir. Kuruduğunda gonca yapraklar sarı-yeşil, çiçekleri sarımtırak yeşil renkte olur. Gölgede ve serin yerde muhafaza edilir. Kurutulmuş bitkiden 1 yemek kaşığı, 1 su bardağı su içerisinde 5 dakika kaynatılır. Bal ile tatlandırılarak içilir.