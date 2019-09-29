Meslektaşı ve sevgilisi Çağatay Ulusoy ile hakkında sürekli ayrılık haberleri çıkan oyuncu Duygu Sarışın, iddalara son noktayı koydu. Sarışın, "Çağatay Bey'le ilişkiniz devam ediyor mu? sorusuna, "Evet ediyor" cevabını verdi.
Meslektaşı ve sevgilisi Çağatay Ulusoy ile hakkında sürekli ayrılık haberleri çıkan oyuncu Duygu Sarışın, iddalara son noktayı koydu. Bir iş toplantısı çıkışı İstanbul Nişantaşı'nda görüntülenen Sarışın, "Çağatay Bey'le ilişkiniz devam ediyor mu? sorusuna, "Evet ediyor" cevabını verdi.
Aşk devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.