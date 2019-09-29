Aşk devam ediyor

Meslektaşı ve sevgilisi Çağatay Ulusoy ile hakkında sürekli ayrılık haberleri çıkan oyuncu Duygu Sarışın, iddalara son noktayı koydu. Sarışın, "Çağatay Bey'le ilişkiniz devam ediyor mu? sorusuna, "Evet ediyor" cevabını verdi.

Meslektaşı ve sevgilisi Çağatay Ulusoy ile hakkında sürekli ayrılık haberleri çıkan oyuncu Duygu Sarışın, iddalara son noktayı koydu. Bir iş toplantısı çıkışı İstanbul Nişantaşı'nda görüntülenen Sarışın, "Çağatay Bey'le ilişkiniz devam ediyor mu? sorusuna, "Evet ediyor" cevabını verdi.