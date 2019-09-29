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Aşk devam ediyor

Aşk devam ediyor
Giriş Tarihi: 29.9.2019

Meslektaşı ve sevgilisi ile hakkında sürekli ayrılık haberleri çıkan oyuncu , iddalara son noktayı koydu. Sarışın, "'le ilişkiniz devam ediyor mu? sorusuna, "Evet ediyor" cevabını verdi.

Meslektaşı ve sevgilisi Çağatay Ulusoy ile hakkında sürekli ayrılık haberleri çıkan oyuncu Duygu Sarışın, iddalara son noktayı koydu. Bir iş toplantısı çıkışı İstanbul Nişantaşı'nda görüntülenen Sarışın, "Çağatay Bey'le ilişkiniz devam ediyor mu? sorusuna, "Evet ediyor" cevabını verdi.

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