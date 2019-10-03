Sadece arkadaş olamazsınız!

Maçları birlikte izliyorlar. Sürekli baş başa yemek yiyorlar. Doğum gününde de yan yanaydılar. Ama Hakan Sabancı ile oyuncu Serenay Aktaş “Sadece arkadaşız” diyor. Bu samimiyete şahit olanlar ise onları hiç inandırıcı bulmuyor

Günümüzün gözde bekarlarından Hakan Sabancı ile oyuncu Serenay Aktaş, yine birlikte görüntülendi! Önceki akşam Cem Yılmaz gösterisine giden çift, samimiyetleriyle dikkat çekti. Bugüne dek Beşiktaş maçlarını birlikte izleyen, sürekli baş başa yemek yiyen Sabancı ile Aktaş, her fırsatta yan yana geliyor.



'SORU SAVUŞTURMA TAKTİĞİ'



'Bugün benim doğum günüm' diyen Serenay Aktaş, Hakan Sabancı'nın kendisine eşlik ettiğini ama sadece arkadaş olduklarını iddia etti. Sabancı da Aktaş'ı onayladı. Onları her fırsatta birlikte görenler ise, "Sadece arkadaşız klişesi, pek çok ünlü için ilişkideki taşlar yerine oturana kadar, soru savuşturma taktiği. Maçta, restoranda, doğum günü gibi özel bir anda hep yan yana olan çift, sadece arkadaş olamaz!" şeklinde yorum yaptı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI