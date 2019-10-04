Gözyaşları sel oldu

Akciğer kanseri nedeniyle geçtiğimiz Salı günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye sevdikleri akın ederken, eşi Gülenay Kalkan fenalaştı...

Ölümü ile hem sanat dünyasını hem de tüm Türkiye'yi yasa boğan 61 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, dün son yolculuğuna uğurlandı. Akciğer kanseri nedeniyle geçtiğimiz Salı günü tedavi gördüğü hastanede vefat eden oyuncu için Mecidiyeköy Büyük Sahne-Artı Sahne'de anma töreni düzenlendi. Eşi Gülenay Kalkan fenalaşırken, oyuncu Selçuk Yöntem ona destek oldu. Gülenay Kalkan eşinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu.



HATIRALARIYLA ANDILAR



26'ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Devlet Tiyatroları Müdürü Musa Kurt, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem, Can Gürzap, Oya Başar, Melek Baykal, Zafer Algöz, Tamer Karadağlı gibi isimler söz alarak ünlü oyuncuyu hatıralarıyla andı. Törenin ardından Ünlüoğlu'nun tabutu Levent Camii'ne getirildi. Cenaze namazına çok sayıda ünlü isim katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından tabutu omuzlarda taşınan Ünlüoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



BAŞKAN ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gülenay Kalkan'ı telefonla arayarak eşi Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı nedeniyle taziye dileklerini iletti. Başkan Erdoğan görüşmede, Tarık Ünlüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine de başsağlığı diledi.



'AH BEBEĞİM, SENİ BÖYLE Mİ GÖRECEKTİM'



Gülenay Kalkan, Türk bayrağına sarılı eşinin tabutuna sarılarak "Ah bebeğim, seni böyle mi görecektim birtanem. Beni hep mutlu ettin, bir tek bugün üzdün" diyerek gözyaşı döktü.



ÜNLÜ İSİMLER ORADAYDI



Selçuk Yöntem, Ata Demirer, Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Melek Baykal, Oya Başar ile rol aldığı 'Eşkıya Dünya'da Hükümdar' Olmaz dizisinin oyuncuları başta olmak üzere sanat camiasının önemli simaları usta oyuncuyu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI