Mayasante yeni yerinde yeni sezonu karşıladı

Özel Mayasante Polikliniği, İzmir Alsancak'taki yeni yerinde sezona "Merhaba" dedi. Kutlama partisine İzmir'in önemli isimleri katıldı.Ankara'da ve İzmir Şirinyer'de 2 şubesi daha olan Mayasante'nin sahipleri Osman ve Yeşim Baş çifti ile çocukları Egemen ve Efe Baş, günün anısına kutlama pastası kesti.

Özel Mayasante Polikliniği, İzmir Alsancak'taki yeni yerinde sezona "Merhaba" dedi. Kutlama partisine İzmir'in önemli isimleri katıldı. Merkezin sahibi medikal estetik doktoru Osman Baş yönetiminde 20 yıldır İzmir'de faaliyet gösteren Mayasante; cilt tedavileri, lazer epilasyon, akne izi tedavisi, anti-aging ve botoks dolgu işlemleri gibi uygulamaları sunuyor. Yurt dışında eğitimler veren ve workshoplara katılan Baş, bazı firmaların da eğitim hekimliğini yapıyor.

20 KİŞİLİK DEV KADRO

15 bine yakın müşteri portföyüne ulaşan merkez, 20 kişilik kadrosuyla haftanın 6 günü hizmet veriyor. Ankara'da ve İzmir Şirinyer'de 2 şubesi daha olan Mayasante'nin sahipleri Osman ve Yeşim Baş çifti ile çocukları Egemen ve Efe Baş, günün anısına kutlama pastası kesti.

ERCAN AKGÜN