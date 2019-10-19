Askerlik heyecanı

Askerliğini bedelli olarak yapan yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yemin etti. Ünlü oyuncuyu sevgilisi Melisa Döngel yalnız bırakmadı. Törende bedelli erler marşlar eşliğinde geçiş töreni yaptı ve ailelerine kavuştu.

Askerliğini bedelli olarak yapan yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yemin etti. Ünlü oyuncuyu sevgilisi Melisa Döngel yalnız bırakmadı. Törende bedelli erler marşlar eşliğinde geçiş töreni yaptı ve ailelerine kavuştu. NERMİN UÇTU