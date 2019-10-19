  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Askerlik heyecanı

heyecanı

Askerlik heyecanı
Giriş Tarihi: 19.10.2019

Askerliğini bedelli olarak yapan yakışıklı oyuncu , 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yemin etti. Ünlü oyuncuyu sevgilisi yalnız bırakmadı. Törende bedelli erler marşlar eşliğinde geçiş töreni yaptı ve ailelerine kavuştu.

Askerliğini bedelli olarak yapan yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yemin etti. Ünlü oyuncuyu sevgilisi Melisa Döngel yalnız bırakmadı. Törende bedelli erler marşlar eşliğinde geçiş töreni yaptı ve ailelerine kavuştu.

NERMİN UÇTU

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Askerlik heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN