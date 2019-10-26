Ebru Yaşar listeleri Alev Alev yakacak

Güzel şarkıcı Ebru Yaşar 2 yıl aranın ardınan yeni single çalışması 'Alev Alev' ile geri döndü. Başarılı şarkıcı daha önce Feridun Düzağaç'ın seslendirdiği şarkısına cover yaptı.

Güzel şarkıcı Ebru Yaşar 2 yıl aranın ardınan yeni single çalışması 'Alev Alev' ile geri döndü. Başarılı şarkıcı daha önce Feridun Düzağaç'ın seslendirdiği şarkısına cover yaptı.



BÜYÜK EMEK VERDİ



Şarkıcı 1 yıldır üzerinde çalıştığı 'Alev Alev' şarkısı ile ilgili, "1 yıldır üzerinde gerçekten büyük emekle çalıştığım, sevenlerimin beni beklediklerine değecek iş olması için yoğun bir emek verdiğim bir çalışma. Feridun Düzağaç'ın herkesten sakındığı ama bana layık görüp verdiği eserin aranjörlüğünü Mustafa Ceceli yaptı" dedi. 'Haddinden Fazla' albümünde Zakkum grubunun 'Ben Ne Yangınlar Gördüm' seslendirdiği şarkısına yaptığı cover ile büyük başarı toplayan şarkıcı muhabirlerin, "Neden Alev Alev şarkısı?" sorusuna Ebru Yaşar, "'Ben Ne Yangınlar Gördüm' dedim. Sonra üstüne ben bu yangını nasıl büyütebilirim dedim. 'Alev Alev' geldi aklıma" diyerek cevap verdi.