Usta oyuncu Oya Başar ile Begüm Birgören'in başrolünü paylaştığı iki kişilik yeni oyun 'Plastik Aşklar', bu ay içerisinde İzmir seyircisiyle buluşacak.
Usta oyuncu Oya Başar ile Begüm Birgören'in başrolünü paylaştığı iki kişilik yeni oyun 'Plastik Aşklar', bu ay içerisinde İzmir seyircisiyle buluşacak. Plastik Aşklar, elit ama bir o kadar da alaturka Alev'le (Oya Başar), saf Sezen'in (Begüm Birgören) yüzleşmelerini konu ediniyor.
KAHKAHA TUFANI
Kendinizden çok şey bulacağınız muhteşem bir kahkaha tufanına hazır olun... 'Plastik Aşklar'; 26 Kasım'da Torbalı, 27 Kasım'da ise Konak'ta İzmirliler için sergilenecek.
‘Plastik Aşklar’ İzmir’e geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.