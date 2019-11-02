‘Plastik Aşklar’ İzmir’e geliyor

Usta oyuncu Oya Başar ile Begüm Birgören'in başrolünü paylaştığı iki kişilik yeni oyun 'Plastik Aşklar', bu ay içerisinde İzmir seyircisiyle buluşacak.

Usta oyuncu Oya Başar ile Begüm Birgören'in başrolünü paylaştığı iki kişilik yeni oyun 'Plastik Aşklar', bu ay içerisinde İzmir seyircisiyle buluşacak. Plastik Aşklar, elit ama bir o kadar da alaturka Alev'le (Oya Başar), saf Sezen'in (Begüm Birgören) yüzleşmelerini konu ediniyor.



KAHKAHA TUFANI



Kendinizden çok şey bulacağınız muhteşem bir kahkaha tufanına hazır olun... 'Plastik Aşklar'; 26 Kasım'da Torbalı, 27 Kasım'da ise Konak'ta İzmirliler için sergilenecek.