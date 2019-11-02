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’e geliyor

‘Plastik Aşklar’ İzmir’e geliyor
Giriş Tarihi: 2.11.2019

Usta oyuncu ile 'in başrolünü paylaştığı iki kişilik yeni oyun '', bu ay içerisinde seyircisiyle buluşacak.

Usta oyuncu Oya Başar ile Begüm Birgören'in başrolünü paylaştığı iki kişilik yeni oyun 'Plastik Aşklar', bu ay içerisinde İzmir seyircisiyle buluşacak. Plastik Aşklar, elit ama bir o kadar da alaturka Alev'le (Oya Başar), saf Sezen'in (Begüm Birgören) yüzleşmelerini konu ediniyor.

KAHKAHA TUFANI

Kendinizden çok şey bulacağınız muhteşem bir kahkaha tufanına hazır olun... 'Plastik Aşklar'; 26 Kasım'da Torbalı, 27 Kasım'da ise Konak'ta İzmirliler için sergilenecek.

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