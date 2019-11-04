‘Nazara geldim dudağım patladı’

İstanbul’da sahne alan Bülent Ersoy, geçtiğimiz hafta çok hastalandığı için dudağının şiştiğini, uçuk çıktığını söyledi. Ancak Diva’nın ellerinde gözlenen morluklar, kafalarda soru işareti bıraktı...

İstanbul'da önceki akşam sahne alan Bülent Ersoy, kuğu gibi bembeyaz bir kıyafetle hayranlarının karşısına çıktı. MAKYAJLA KAPATTI

Ersoy, "Beğendiniz mi kıyafetimi, olmuş muyum? Nazar değdirdiler bana. Kıyafetime, makyajıma, takılarıma... Geçtiğimiz hafta hastalandım, dudağım patladı. Uçuk çıktı. Dudaklarım sanki az küçüktü, şimdi iyice büyüdü" diyerek esprili bir şekilde izleyenleriyle dertleşti. Usta sanatçı Bülent Ersoy, makyajla kapatmaya çalıştığı dudağının patladığı yeri göstermeyi de ihmal etmedi. Yüzük şov yapan Diva'nın şarkı söylerken mikrofon tuttuğu elindeki morluklar ise dikkatlerden kaçmadı ve kafalarda soru işareti bıraktı...



TARHAN ABDULLAHOĞULLARI