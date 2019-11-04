  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > ‘Nazara geldim dudağım patladı’

‘Nazara geldim dudağım patladı’

‘Nazara geldim dudağım patladı’
Giriş Tarihi: 4.11.2019

’da sahne alan , geçtiğimiz hafta çok hastalandığı için dudağının şiştiğini, uçuk çıktığını söyledi. Ancak ’nın ellerinde gözlenen morluklar, kafalarda soru işareti bıraktı...

İstanbul'da önceki akşam sahne alan Bülent Ersoy, kuğu gibi bembeyaz bir kıyafetle hayranlarının karşısına çıktı.

MAKYAJLA KAPATTI
Ersoy, "Beğendiniz mi kıyafetimi, olmuş muyum? Nazar değdirdiler bana. Kıyafetime, makyajıma, takılarıma... Geçtiğimiz hafta hastalandım, dudağım patladı. Uçuk çıktı. Dudaklarım sanki az küçüktü, şimdi iyice büyüdü" diyerek esprili bir şekilde izleyenleriyle dertleşti. Usta sanatçı Bülent Ersoy, makyajla kapatmaya çalıştığı dudağının patladığı yeri göstermeyi de ihmal etmedi. Yüzük şov yapan Diva'nın şarkı söylerken mikrofon tuttuğu elindeki morluklar ise dikkatlerden kaçmadı ve kafalarda soru işareti bıraktı...

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Nazara geldim dudağım patladı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN