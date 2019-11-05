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8. yıl kutlamasına yıldız yağdı!

8. yıl kutlamasına yıldız yağdı!
Giriş Tarihi: 5.11.2019

Tanışmalarının 8’inci yılını kutlayan şarkıcı ile boşandığı eşi , bir parti verdi. Renkli partiye; , , , gibi çok sayıda ünlü isim katıldı...

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

Şarkıcı ile boşandığı eşi , ilk tanışmalarının ardından geçen 8 yılı en yakın dostlarıyla Etiler Sahne İstanbul'da kutladı.

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