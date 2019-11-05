8. yıl kutlamasına yıldız yağdı!

Tanışmalarının 8’inci yılını kutlayan şarkıcı Demet Akalın ile boşandığı eşi Okan Kurt, bir parti verdi. Renkli partiye; Seda Sayan, Alişan, Hakan Altun, Aleyna Tilki gibi çok sayıda ünlü isim katıldı...
TARHAN ABDULLAHOĞULLARI
Şarkıcı Demet Akalın ile boşandığı eşi Okan Kurt, ilk tanışmalarının ardından geçen 8 yılı en yakın dostlarıyla Etiler Sahne İstanbul'da kutladı.
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