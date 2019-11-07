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ağa gerçek aşkıyla

Miran ağa gerçek aşkıyla
Giriş Tarihi: 7.11.2019

'nin sevilen dizisi 'de hayat verdiği karakteri ile gönülleri fetheden , gerçek sevgilisi ile birlikte görüntülendi.

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de hayat verdiği Miran karakteri ile gönülleri fetheden Akın Akınözü, önceki gün İstinyePark'taydı. Dizide Reyyan'a duyduğu aşkla herkesin büyük beğenisini kazanan Miran Ağa, gerçek sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile birlikte görüntülendi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden mutlu çift, el ele bütün bir gün alışveriş yaptı

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