İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkısıyla bu yıl 20'ncisi düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali'nde 'Altın Kedi' ödülleri sahiplerini buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkısıyla bu yıl 20'ncisi düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali'nde 'Altın Kedi' ödülleri sahiplerini buldu. 136 ülkeden 10 binin üzerinde filmin başvurduğu festivalde, finale kalan 37 film, uzman jüri üyeleri tarafından ödüllendirildi. Festival direktörü Yusuf Saygı, "İzmir'de gerçekleşen ve Türkiye'nin en iyisi olarak gösterilen festivalimizin yurt dışı gücünü artırmak için Avrupa Festivaller Birliği'ne üye olduk. Üretilecek olan kısa filmler ile İzmir'in tanıtımına da çok büyük katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.



4 DALDA BÜYÜK BAŞARI



İstanbul'dan katılan Burcu Aydar, 'Ablam' adlı kısa filmiyle, En İyi Kurgu, En İyi Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Kurmaca dallarında toplam 4 ödül kazandı.