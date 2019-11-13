  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Ayrılık yok

Ayrılık yok

Ayrılık yok
Giriş Tarihi: 13.11.2019

Oyuncu , önceki akşam sevgilisi ile 'de görüntülendi. Gazetecilerin, "Hakkınızda sürekli ayrılık haberleri çıkıyor. Şuanda birliktesiniz. İlişkiniz hakkında kısa bir şeyler söyler misiniz?" sorusuna Sarıtaş, "Ayrılık yok" dedi

Oyuncu Tolga Sarıtaş, önceki akşam sevgilisi Zeynep Mayruk ile Kadıköy'de görüntülendi. Gazetecilerin, "Hakkınızda sürekli ayrılık haberleri çıkıyor. Şuanda birliktesiniz. İlişkiniz hakkında kısa bir şeyler söyler misiniz?" sorusuna Sarıtaş, "Ayrılık yok. Her şey yolunda. Görünen köy kılavuz istemez" diyerek ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayrılık yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN