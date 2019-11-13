Oyuncu Tolga Sarıtaş, önceki akşam sevgilisi Zeynep Mayruk ile Kadıköy'de görüntülendi. Gazetecilerin, "Hakkınızda sürekli ayrılık haberleri çıkıyor. Şuanda birliktesiniz. İlişkiniz hakkında kısa bir şeyler söyler misiniz?" sorusuna Sarıtaş, "Ayrılık yok" dedi
Oyuncu Tolga Sarıtaş, önceki akşam sevgilisi Zeynep Mayruk ile Kadıköy'de görüntülendi. Gazetecilerin, "Hakkınızda sürekli ayrılık haberleri çıkıyor. Şuanda birliktesiniz. İlişkiniz hakkında kısa bir şeyler söyler misiniz?" sorusuna Sarıtaş, "Ayrılık yok. Her şey yolunda. Görünen köy kılavuz istemez" diyerek ayrılık iddialarına son noktayı koydu.
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