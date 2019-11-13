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Ünlüleri bir araya getiren açılış

Ünlüleri bir araya getiren açılış
Giriş Tarihi: 13.11.2019

'nin en önemli güzellik merkezleri arasında yer alan salon Şişli'den sonra ikinci şubesini Nişantaşı'nda açtı. Açılışa iş, sanat ve cemiyet hayatından onlarca davetli katıldı.

Türkiye'nin en önemli güzellik merkezleri arasında yer alan Yasemin Miras Beauty salon Şişli'den sonra ikinci şubesini Nişantaşı'nda açtı. Ufuk Özcan, Pınar Kumsal ve Yasemin Miras'ın ev sahipliği yaptığı açılışa Barış Yurtçu eşi Deniz Baysal Yurtçu, Elif Ece Uzun, Rüya Çorik, Buket Akpunar, Rabia Karaca, Tuğba Özerk, Seda Üren, Çağlayan Topaloğlu, Murat Cevahir, Seda Aktuğlu, Oğuz Kayhan, Ahmet Has ve Zeynep Özyağcılar gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından onlarca davetli katıldı.

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