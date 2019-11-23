Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki akşam DJ sevgilisi Can Koçkan ile İstanbul Asmalımescit'teydi. Geçtiğimiz ay dizinden operasyon geçiren ve koltuk değneklerinden kurtulamayan Bekiroğlu'nu, sevgilisi bir ara öpücüklere boğdu.
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki akşam DJ sevgilisi Can Koçkan ile İstanbul Asmalımescit'teydi. Geçtiğimiz ay dizinden operasyon geçiren ve koltuk değneklerinden kurtulamayan Bekiroğlu'nu, sevgilisi bir ara öpücüklere boğdu. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan sevgililer, "Sizden korkulur" diyerek gazetecilere takıldı.
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