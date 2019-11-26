Katkı maddeli ekmekten uzak durun

Sofraların vazgeçilmezi ekmek, insan yaşamında önemli bir enerji kaynağı olarak biliniyor. Ekmekten değil, katkı maddeli ekmekten uzak durulması gerektiğini söyledi

Sofraların vazgeçilmezi ekmek, insan yaşamında önemli bir enerji kaynağı olarak biliniyor. Ekmekten değil, katkı maddeli ekmekten uzak durulması gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Jale Çatak, katkı maddelerinin başta kanser olmak üzere birçok hastalığa neden olduğunu söyledi.



ZEKA GERİLETİYOR



"Katkı maddeli ekmeklerden uzak durmalıyız. Çünkü katkı maddeleri başta kanser olmak üzere, zeka geriliği, astım, hipertansiyon, obezite, dikkat sorunu ve bunlarla beraber birçok sinirsel rahatsızlığa sebep olabiliyor. Katkı maddeleri uzun dönemde zaman içerisinde vücutta birikerek insan sağlığını tehdit ediyor. Bunun yanı sıra özellikle beyaz ekmek glisemik indeksi çok yüksek olduğundan diyabet hastalığına ve obeziteye davetiye çıkarıyor" dedi. Çatak, sağlıklı ve tüketilmesi gereken ekmek çeşidinin tam buğday olduğunu da sözlerine ekledi.