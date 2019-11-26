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Reflünüz varsa sakız çiğnemeyin

Reflünüz varsa sakız çiğnemeyin
Giriş Tarihi: 26.11.2019

, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Dr. , reflü hastalarının yağlı yiyecekler ile sakız çiğnemekten uzak durması gerektiğine işaret etti

Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Dr. Erkan Koçyıldız, reflü hastalarının yağlı yiyecekler ile sakız çiğnemekten uzak durması gerektiğine işaret ederek, "Genel olarak yağlı yiyecekler reflüyü artıracağı için sakınmak gerekir. Sakız çiğnemek, hava yutulmasını artırarak reflüyü tetikler" diye konuştu.

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