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Bravo Yıldızhan’a!

Bravo Yıldızhan’a!
Giriş Tarihi: 29.11.2019

Şarkıcılığının yanı sıra iş insanı kimliğiyle de bilinen , alkışlanacak bir harekete imza attı. Lösemi hastası çocukları ’de sahibi olduğu otelde ağırlayan Yıldızhan, onlara keyifli bir gün yaşattı

Kendisi de 9 çocuk sahibi olan ve her fırsatta çocukları çok sevdiğini söyleyen şarkıcı İzzet Yıldızhan, örnek bir davranışa imza attı. Yıldızhan, İzmir Alsancak'ta sahibi olduğu Double Tree By Hilton Oteli'nde lösemi hastası çocukları ağırladı. Behçet Uz'da tedavi gören minikleri mutlu edebilmek için elinden geleni yapan Yıldızhan, onlarla birlikte pasta kesti, oyunlar oynadı.



OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Geçtiğimiz günlerde oyuncak üreticisi Ahmet Varlık'ın kızının düğününde sahne alarak lösemili çocuklar için oyuncak isteyen Yıldızhan, gelen oyuncakları çocuklara hediye etti, yüzlerini güldürdü. Yıldızhan, "Bir nebze de olsa yavrularımıza moral vermek istedim. Otelimin kapılarını evlatlarımız için ilk kez açmıyorum. Yıl içerisinde bunun gibi organizasyonlarımız oluyor. Onların mutlu olduğunu görmek kadar güzel bir duygu yok" dedi.

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