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zatürreye davetiye çıkarıyor

Sigara zatürreye davetiye çıkarıyor
Giriş Tarihi: 29.11.2019

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , akciğerde yapısal bozukluklara neden olan hastalıkları bulunanlar ve içenlerin, zatürrenin daha sık görüldüğü, ciddi seyrettiği hasta grupları olduğunu kaydetti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Koşar, akciğerde yapısal bozukluklara neden olan hastalıkları bulunanlar ve sigara içenlerin, zatürrenin daha sık görüldüğü, ciddi seyrettiği hasta grupları olduğunu kaydetti. 'Zatürre Ölümlerinin Önlenmesi Haftası' dolayısıyla bilgi veren Koşar, halk arasında zatürre olarak da bilinen pnömoninin akciğer dokusunun iltihaplanması olduğunu ve büyük oranda bakteri, virüs ya da mantar gibi mikroorganizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarla ortaya çıktığını söyledi

BAĞIŞIKLIK ÇÖKÜYOR

Koşar, 2018 yılında ülkedeki 21 bin 703 kişinin zatürreden hayatını kaybettiğini aktararak, "Sigara kullanımı bağışıklık sistemini zayıflatarak zatürre oluşmasına sebep olmaktadır. Günde 10 ila 20 arası sigara tüketimi zatürre riskini 2,3 kat, 20 sigara tüketimi ise 2,9 kat artırır" şeklinde konuştu.

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