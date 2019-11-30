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Aylar sonra ortaya çıktı

Aylar sonra ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 30.11.2019

Haziran ayında boşanan ile 'ın evliliğinin bitme nedeni aylar sonra ortaya çıktı. Aslı Enver ile ayrıldığında ilk mesaj atan kişi Özcan Deniz olmuş ve eski rol arkadaşına "Her zaman yanındayım" demişti.

Haziran ayında boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın evliliğinin bitme nedeni aylar sonra ortaya çıktı. İddiaya göre Özcan Deniz'in Aslı Enver'e olan hayranlığı Feyza Aktan'ı rahatsız etti. Özcan Deniz'in sürekli 'Aslı perçem kestirdi', 'Aslı bu elbiseyi giydi' gibi sözlerine maruz kalan Feyza Aktan'ın saç şeklinden kıyafetlerine kadar her şeyde güzel oyuncuyu taklit etmesi de iddiaları güçlendirdi. Özcan Deniz bitmeyen hayranlığı için destek almaya karar verdi.

ASLI ENVER'E MESAJ ATTI

Evlilik terapistine giden çift, başarılı olamayınca ayrılık kaçınılmaz oldu. Aslı Enver ile Murat Boz ayrıldığında ilk mesaj atan kişi Özcan Deniz olmuş ve eski rol arkadaşına "Her zaman yanındayım" demişti.

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