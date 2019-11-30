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geldi kaçtı!

Kıvanç Tatlıtuğ geldi Can Yaman kaçtı!
Giriş Tarihi: 30.11.2019

Oyuncu , önceki akşam İstanbul Bebek'te bir mekanda davet verdi. Son günlerde yurt dışında yaşadığı yoğun ilgiyle gündeme gelen oyuncu da aynı mekandaydı. Tatlıtuğ'un geleceğini öğrenen Can Yaman, karşılaşmamak için mekandan koşarak kaçtı.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam İstanbul Bebek'te bir mekanda davet verdi. Son günlerde yurt dışında yaşadığı yoğun ilgiyle gündeme gelen oyuncu Can Yaman da aynı mekandaydı. Tatlıtuğ'un geleceğini öğrenen Can Yaman, karşılaşmamak için mekandan koşarak kaçtı. Can Yaman, kendisiyle aynı zamanda İspanya'da bulunan Kıvanç Tatlıtuğ'un ilgiyle karşılanmamasına "Başka bir oyuncunun dizisi izlenmiyorsa orada ünlü olması mümkün değil zaten. Benim dizilerim orada çok izleniyor" demişti.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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