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Boynu bükük gala

Boynu bükük gala
Giriş Tarihi: 1.12.2019

Televizyon dizilerinin vazgeçilmez ismi , ilk kez ‘’ adlı oyunla tiyatro sahnesine çıktı. Ancak gala gecesinde eşi , yakışıklı oyuncuyu yalnız bıraktı...

İki yıl önce meslektaşı Neslihan Atagül ile evlenen ünlü oyuncu Kadir Doğulu, ilk kez tiyatro sahnesinde boy gösterdi. Ancak gala gecesinde eşi kendisini yalnız bırakınca adeta boynu bükük kaldı. Haldun Dormen ve Göksel Kortay'ın yazdığı "Amiral Battı Kaçıyorusss"un galası önceki akşam İstanbul Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

BOŞANMA İDDİALARI GÜNDEMDE

Oyunun başrollerinde, ilk kez tiyatro sahnesine çıkan Kadir Doğulu, Hakan Eratik, Çiğdem Batur, Yeliz Şar gibi başarılı isimler yer aldı. Magazin dünyasının pek çok ünlüsü, oyunu izlemek için mekana akın ederken, Neslihan Atagül'ün eşini yalnız bırakması gecenin en çok konuşulan konusuydu. Neslihan Atagül- Kadir Doğulu çifti daha önce de sık sık kavga ettiklerine ve boşanacaklarına dair haberlerle gündeme gelmişti.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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