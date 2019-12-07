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Üç kuşak bir arada

Üç kuşak bir arada
Giriş Tarihi: 7.12.2019

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki akşam İstanbul Etiler'de ailesiyle akşam yemeği yedi. Kalabalık grup halinde mekana gelen aile, iki saat vakit geçirdi. Kutluay, mekan çıkışı Demet Şener'le evliliğinden olan kızı İrem, oğlu Ömer ve babası Burhan Kutluay'la beraber gazetecilere poz vererek, "Ailece akşam yemeği yedik. Hep beraber güzel vakit geçirdik şimdi de eve gidiyoruz" dedi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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