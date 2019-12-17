Mikrop en iyi sanatçı seçildi

İzmir Birlik Platformu tarafından düzenlenen 2019 Onur Ödülleri sahiplerini buldu. İzmir Onur Ödülleri araştırması, İzmir İlinde 30 ilçede 564 mahallede 18.762 kişi ile yapıldı. İzmirli sanatçı Mikrop Hikmet yılın en iyi sanatçısı ödülünü aldı. Mikrop Hikmet, "Bu ödülü önce annem, ailem ve beni hiçbir zaman yanlız bırakmayan tüm gönül dostlarım adına alıyorum. İyilikte buluşalım" dedi.