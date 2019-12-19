‘Kenan bana karışamaz’

Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde olduğu, dijital platformda yayınlanacak olan dizinin ilk bölüm özel gösterimi yapıldı. Popçu Kenan Doğulu ile çalkantılı bir evliliği olan Saat, yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı...

Popçu eşi Kenan Doğulu ile bir dargın bir barışık evlilik sürdüren Beren Saat, dijital platformda ve Mehmet'le oynadığım için de kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Bir ressamı canlandırmak çok güzeldi" dedi.



TEPKİ VERMEDİ

Muhabirlerin "Proje ilk geldiği zaman eşiniz Kenan Doğulu'nun size önerisi oldu mu?" sorusuna çalkantılı bir evlilik yaşayan Saat, "Yok, Kenan bana karışmaz, karışamaz da zaten! Hangi rolü seçeceğime ben karar veririm" şeklinde net bir cevap verdi. Aynı gecede sahneye çıkan Kenan Doğulu ise eşinin bu sözleri karşısında tepkisiz kaldı...

GALAYA ÜNLÜ YAĞDI DEKOLTELER YARIŞTI!

Atiye'nin ilk bölüm özel gösterimine adeta ünlü yağdı ve hanımların hepsi de çok şıktı. İstanbul Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleştirilen gecede; Hazar Ergüçlü, Alina Boz, Melis Sezen, Melisa Şenolsun, Hazal Türesan gibi genç ve güzel oyuncular dekolte yarışındaydılar.

Tarhan ABDULLAHOĞULLARI