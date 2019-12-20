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Damat adayı aileye girdi

Damat adayı aileye girdi
Giriş Tarihi: 20.12.2019

Geçtiğimiz Haziran’dan beri basketbolcu ile birlikte olan oyuncu , bir yemek organize ederek sevgilisini anne ve babasıyla tanıştırdı

Oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i ailesiyle tanıştırdı. Önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sevgilisi, anne ve babasıyla birlikte yemek yiyen Eda Ece, çıkışta fotoğrafları çekilince "Arkadaşlar yapmayın, ailem alışık değil" diyerek ricada bulundu. Güzel oyuncu direksiyon başına geçerken, sevgilisi yanına oturdu. Arka koltuğa yerleşen anne ve baba da oldukça keyifliydi.



'BABAMI SİNİRLENDİRMEYİN'
Gazeteciler Eda Ece'nin babasına, "Efendim damat adayınızı nasıl buldunuz? Kendisi aileye girmiş görünüyor" diye sordu. Güzel oyuncunun babası ise, "Bakalım, kısmetse hayırlısı olsun" cevabını verdi. 29 yaşındaki Eda Ece, "2020 yılında evlilik gelir mi?" sorusunu ise, "Durun şimdi, babamı sinirlendirmeyin" diyerek geçiştirdi.


Tarhan ABDULLAHOĞULLARI
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