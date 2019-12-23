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Aft yaralarını yok eden yöntemi

Aft yaralarını yok eden sumak yöntemi
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Ağızda meydana gelen aft yaraları yemek yerken veya sıcak bir şey içerken oldukça acı verebilir. Ancak aft yaralarından sadece 1 saat içerisinde vereceğimiz yöntemi ile kurtulabilirsiniz.

Ağızda meydana gelen aft yaraları yemek yerken veya sıcak bir şey içerken oldukça acı verebilir. Ancak aft yaralarından sadece 1 saat içerisinde vereceğimiz sumak yöntemi ile kurtulabilirsiniz. Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışım tarifini sizinle paylaşıyoruz. Bunun için sumaktan faydalanabilir ve böylece aft oluşumuna ne iyi gelir sorusunun yanıtını da bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır.

1 SAAT İÇERİSİNDE KURTULUN

MALZEMELER: 1 yemek kaşığı sumak ve 1 bardak su. Bir kabın içerisine vermiş olduğumuz iki malzemeyi koyun ve kaynatın. Sonrasında gargara yaparak diş etlerinize de ağızdaki aft yaralarına da faydalı olan bir karışımı elde edebilirsiniz.

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