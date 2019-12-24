Doğum gününe yıldız yağmuru

Yapımcı Polat Yağcı, 43'üncü yaş gününü önceki akşam Günay Restaurant'ta yakın dostları ile birlikte kutladı. İş ve sanat camiasından birçok ismin katıldığı gecede adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Yağcı'yı bu özel gününde Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Nejat Alp, Hakan Altun, Demet Akalın, Kibariye, Funda Arar, Muazzez Ersoy, Kubat yalnız bırakmadı. Ünlü sanatçılar, sahneye çıkarak Polat Yağcı için sevilen şarkılarını da söyledi. Fotoğraflarının yer aldığı doğum günü pastasını sanatçı dostlarıyla birlikte kesen Yağcı, "Bu kadar insanın bir araya gelmesi çok değerli. Ne zaman sizleri arasam her zaman yanımdasınız, benimlesiniz" dedi.