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Alperen Duymaz yeni sevgilisini sosyal medyadan duyurdu

Alperen Duymaz yeni sevgilisini sosyal medyadan duyurdu
Giriş Tarihi: 3.1.2020
2018 yılının Şubat ayında Burcu Özberk ile ilişkisini noktalayan oyuncu Alperen Duymaz, yeni birlikteliğini duyurdu. Kübra Kelkit ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, aşkını ilan etti.
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