Sette başına saksı düştü!

Ömer Başdoğan, senaryosunu yazdığı 'Şahane Hayaller' filmiyle 7 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak. Kadrosunda Ömer Başdoğan, Salih Kalyon, Çetin Altay, Suzan Aksoy gibi oyuncuların yer aldığı 'Şahane Hayaller' filminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Başdoğan'ın çekim sırasında başına saksı düştüğü gözlendi.
ÖMER Başdoğan, senaryosunu yazdığı 'Şahane Hayaller' filmiyle 7 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak. Kadrosunda Ömer Başdoğan, Salih Kalyon, Çetin Altay, Suzan Aksoy gibi oyuncuların yer aldığı 'Şahane Hayaller' filminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
Başdoğan'ın çekim sırasında başına saksı düştüğü gözlendi. Hastaneye kaldırılan Başdoğan, 1 gün gözlem altında tutulduktan sonra çekimlere devam etmiş...
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