57 yaşındaki Seda Sayan, hastanelik oldu. Sıcak su torbası yanığından dolayı sırtı su toplayan şarkıcı, sosyal medya hesabından son durumunu paylaştı

Son dönemde cüretkar sahne kıyafetleriyle çok konuşulan Seda Sayan'ın sırtında sıcak su torbası patladı. Vücudunda yanık oluşan 57 yaşındaki Sayan, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sayan, sırtının sıcak su torbası nedeniyle yandığını açıklayan haşlanmış fotoğrafıyla herkesi korkuttu.



'NASIL BİR GÖZ YARABBİM'

Şarkıcı, sırtının son halini paylaşarak, "Sıcak su torbası yanığı. Sırtımın son durumu... Nasıl bir gözdür Yarabbim bu" notunu düştü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Seda Sayan'ın paylaşımı sonrası ünlü isimler de şarkıcıya yorum yağdırdı. Deniz Seki, "Ahhh ahhh gözü kalanın gözü çıksın. Çok geçmiş olsun Seda'm. Çok iyi bilirim nazar kelimesini" derken, Demet Akalın'dan ise "Aaaaa" şeklinde yorum geldi.



UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, sıcak su torbası kullanımı konusunda şu uyarılarda bulundu: Hiçbir zaman uyku halindeyken bu tarz uygulamaların asla yapılmaması gerekiyor. Yine içerisine koyulacak su, yakmayacak derecede bir ısıya sahip olmalı. Kullanacağımız torbanın da kalitesini biliyor olmamız lazım. Çok yıpranmış, eskimiş torbaları asla kullanmamamız gerekir.