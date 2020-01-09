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200 bin dolara heykelini yaptılar

200 bin dolara heykelini yaptılar
Giriş Tarihi: 9.1.2020

GENÇ popçu 'nin balmumu heykeli ' Müzesi'nin şubesinde sergilenmeye başlandı. Figür ile birlikte objektiflere ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, "Madame Tussauds'da figürü yer alan en genç isimlerden biriyim. Böylesine büyük bir global markayla çalışmak gurur verici, kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum" dedi.

GENÇ popçu Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli 'Madame Tussauds Müzesi'nin İstanbul şubesinde sergilenmeye başlandı. Figür ile birlikte objektiflere poz vermesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, "Madame Tussauds'da figürü yer alan en genç isimlerden biriyim. Böylesine büyük bir global markayla çalışmak gurur verici, kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum" dedi.

6 AYDA TAMAMLANDI
Yapımı Londra'daki Madame Tussauds Stüdyosu'nda gerçekleşen ve 6 ayda tamamlanan figürün maliyetinin 200 bin dolar olduğu öğrenildi.

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