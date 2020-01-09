Kuruluş Osman ’En konuşulanlar’ listesinde

Çarşamba aksamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman, yurt dışına açıldığı ‘The Ottoman’ adıyla The Wit List’in Aralık ayı seçkisine girdi

ATV'NİN bu sezon yayına başlayan 'Kuruluş Osman' dizisi, dünyanın en büyük içerik fuarı olan Mipcom'un her yıl The Wit adlı araştırma kurumu tarafından lanse edilen Fresh TV Aralık ayı listesinde yer aldı.



Listedeki tek Türk yapımı olan Kuruluş Osman'dan, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan İlk Osman'a odaklanan Burak Özçivit'in oynadığı dönem dizisi olarak bahsedildi. Bunun yanı sıra Wit Social List'e göre, Kuruluş Osman, lansmanının yapıldığı haftada, haftalık Instagram takipçi sayılarına bakıldığında ilk sırada yer aldı.