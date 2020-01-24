Mide bulantısını taze zencefil ile geçirin

ZENCEFIL, sindirim sistemi bozuklukları için son derece faydalı bir bitkidir, zira bulantıyı geçirmede çok etkili bileşenler içerir. Bu bileşenler sindirim fonksiyonunu düzenleyen ve teşvik eden özellikler barındırır. Özellikle taze zencefili dilimleyip üzerine kaynar su dökerek demledikten sonra içmek mide bulantısı ve ağrısına iyi gelir. Sindirim sorunları için taze zencefil yerine kuru toz zencefil de kullanılabilir.