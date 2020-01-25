Gazino “Yeni”den hayat buluyor

İSTANBUL eğlence hayatında özlenen gazino kültürünü yeniden yaşatmaya hazırlanan YENİ isimli mekan, 'Gazino yeniden doğuyor' mottosu ile Maslak 1453'te açılıyor. Yaklaşık 1,5 aylık hummalı bir hazırlık sürecinin ardından 1 Şubat akşamı Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy ve Türk müziğinin kilometre taşlarından Selami Şahin'in muhteşem sahne performansları ile kapılarını müzikseverlere açacak olan YENİ, eğlence dünyasına yeni bir soluk getirecek. Mekanın sahibi Serhat Gür, "Özlenen eğlence anlayışı ile yenilikleri bir araya getirmek için yola çıktık. 1500 metrekarelik nezih ve ferah bir mekanda vereceğimiz üst düzey hizmeti kusursuz kılmak üzere çalışıyoruz. Menülerimize Kars Kazı gibi yöresel lezzetlerle yepyeni dokunuşlar yaptık. Vizyonumuz yeni, vitrinimiz yeni. 135 kişilik dev bir kadro ile hizmet vereceğiz" açıklamasını yaptı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI